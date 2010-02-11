Акціонери «Укртатнафта-транс» планують ліквідувати підприємство

Акціонери ЗАТ "Укртатнафта-транс" (Кременчук, Полтавська обл.) на позачергових зборах, запланованих на 17 березня т.г., мають намір ліквідувати підприємство.

Про це сказано у повідомленні підприємства, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, на зборах акціонери мають намір розглянути питання про ліквідацію підприємства, затвердити порядок і терміни проведення ліквідації, створити ліквідаційну комісію, передати повноваження органів управління комісії з ліквідації.

На підприємстві відмовилися прокоментувати порядок денний зборів, заявивши, що майже всі акції компанії скупило ЗАТ "Псел" (Кременчук, Полтавська обл.).

Довідка УНІАН. ЗАТ "Укртатнафта-транс" здійснює оптову торгівлю паливом, а також надає транспортні послуги.

ЗАТ "Псел" з 1 лютого 2009 року почало продавати нафтопродукти через автозаправні станції замість ЗАТ "Торговий дім "Укртатнафта" (Кременчук, Полтавська обл.).