Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у четвер підвищилися у зв`язку із зростанням активності інвесторів на тлі обіцянок лідерів європейських держав надати допомогу Греції і не допустити її банкрутства, повідомляє РІА Новости.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш мазкі Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,51 долара до 73,05 доларів за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту мазкі Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,76 долара до 75,28 доларів за баррель.