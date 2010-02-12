Нафта на світових ринках дорожчає

Котирування ф`ючерсів на нафту виросли на торгах у четвер. Назад на сировинні ринки інвесторів привабила обіцянка європейських лідерів надати підтримку Греції, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Зростання цін на нафту, проте, було обмеженим, з огляду на публікацію у п`ятницю даних по запасах нафти і пального в США. Виходячи з очікувань, ці дані свідчитимуть про ріст запасів, і слабкий попит.

За підсумками торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування березневих ф`ючерсів на легку малосірчисту нафту виросли на 76 центів, або на 1%, до 75,28 долара за баррель. Ф`ючерси на нафту марки Brent на ICE виросли в ціні на 51 цент, або на 0,7%, до 73,05 долара за баррель.

За підсумками своєї зустрічі в Брюсселі європейські лідери пообіцяли у разі потреби прийняти заходи по сприянню Греції у вирішенні фінансових проблем. Новини про це стали частковим полегшенням для ринку, який лихоманило впродовж останніх двох тижнів, коли побоювання з приводу того, яким чином справлятимуться зі своїми високими дефіцитами Греція, Португалія та інші країни єврозони, призвели до зниження котирувань на світових фінансових ринках. Ф`ючерси на нафту повернули собі дві третини з втрачених минулого тижня позицій, продемонструвавши зростання на кожній сесії поточного тижня.

Проте недолік конкретики за підсумками зустрічі у червер залишив інвесторів у невизначеності відносно коштів, які вирішать боргові проблеми у Європі. Навіть не зважаючи на зростання цін на сировинні товари, інвестори направляли свої кошти в долар США, що вважається активом-притулком. На певному етапі американська валюта досягла 8-місячного максимуму проти євро.