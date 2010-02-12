Україна збільшить частку вугільного метану в енергобалансі

Україна до 2015 року планує довести частку метану вугільних родовищ у своєму енергобалансі до 1 млрд. куб. м щороку.

Про це йдеться в Концепції Державної цільової економічної програми видобутку і використання газу метану вугільних родовищ як альтернативного енергоресурсу, схваленої розпорядженням Кабінету міністрів від 23 грудня 2009 року №1684-р.

Розпорядження обнародуване на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, програма розрахована на 2010–2014 рр. Її фінансування на початковому етапі планується здійснювати за рахунок коштів держбюджету, а також міжнародної фінансової допомоги. Надалі до її виконання планується залучити кошти приватних інвесторів.

Орієнтовний обсяг фінансування програми становить близько 4 млрд. грн., зокрема з Державного бюджету – 100 млн. грн.

Державним замовником розробки програми та її впровадження визначено Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР).

НАЕР доручено подати проект програми на затвердження Кабміну до 1 липня ц.р.

Довідка УНІАН. Україна займає четверте місце в світі за обсягом ресурсів метану, котрий, за науковою оцінкою, становить кілька трильйонів кубометрів. На сьогодні потенціал використовується всього на 8% (120 млн. куб. м щороку).