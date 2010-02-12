Пропускна спроможність ГТС України може бути збільшена

Заступник голови правління ВАТ "Газпром" Валерій Голубєв не виключає, що пропускну спроможність газотранспортної системи України в перспективі буде збільшено.

Про це він сказав журналістам у Санкт-Петербурзі, передає РІА “Новости”.

"Її відсоток надійності знижується. Сьогодні занепокоєння у першу чергу щодо надійності. Друга частина – це вже можливе розширення", – сказав В.Голубєв.

За його словами, плани лідера української Партії регіонів Віктора Януковича активізувати співпрацю з РФ у газотранспортній сфері не позначаться на планах "Газпрому" щодо реалізації морських проектів, зокрема “Південного потоку” і “Північного потоку”.

"Думаю, що одне другого не стосується. Нові проекти орієнтовані на нових споживачів за новими контрактами", – відзначив заступник голови правління, додавши, що всі наявні газопроводи будуть заповнені і "навіть потребуватимуть розширення".

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого п.р. в ефірі телеканалу «Інтер» В.Янукович заявив, що, вступивши на посаду Президента України, він має намір відновити консорціум з управління ГТС України. «Нам треба повернутися до створення газотранспортного консорціуму. Це вигідніше, ніж будувати нові газотранспортні системи», – сказав він. «Я вноситиму пропозицію щодо створення консорціуму для експлуатації системи (ГТС України – УНІАН) та її реконструкції з метою збільшення об`ємів прокачування газу», – відзначив В.Янукович. За його словами, у разі реалізації його ініціативи, «українська труба здатна прокачувати до Європи до 200 млрд. кубометрів газу на рік».