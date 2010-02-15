Борг підприємств ТКЕ перевищив 3,5 млрд. грн.

Підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) заборгували за спожитий з початку нового опалювального сезону (з 1 жовтня 2009 року) природний газ 3,5 млрд. грн. (рівень розрахунків – 46%).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні наголошується, що серед підприємств ТКЕ, які незадовільно розраховуються за природний газ, спожитий у новому опалювальному сезоні, найбільшу заборгованість мають підприємства Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Луганської, Одеської, Запорізької, Київської, Львівської, Чернігівської областей і АР Крим.

Борг трьох областей – найбільших боржників (Дніпропетровської, Донецької та Харківської) становить майже 1,5 млрд. грн.

Найнижчий рівень розрахунків мають підприємства ТКЕ Луганської, Закарпатської, Дніпропетровської, Одеської та Житомирської областей (менш ніж 40%).

Компанія зауважує, що викликають стурбованість також темпи погашення підприємствами ТКЕ заборгованості за природний газ, спожитий у минулому опалювальному сезоні (2008-2009 рр., з 1 жовтня 2008 року). Борг підприємств ТКЕ за природний газ станом на 12 лютого ц.р. становить 1,98 млрд. грн., а рівень їх розрахунків – 78%. Найбільшими боржниками за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2008-2009 рр., також є підприємства ТКЕ Дніпропетровської, Харківської, Донецької, Запорізької, Луганської та Одеської областей.

Крім того, зростає заборгованість АЕК «Київенерго» за спожитий у 2009-2010 роках природний газ. Станом на 12 лютого ц.р. борг підприємства перед ДК «Газ України» становить понад 1,66 млрд. грн. (рівень оплати у 2010 р. – 34%).

Довідка УНІАН. Згідно з положенням ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання несуть органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. №1729, імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.