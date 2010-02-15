Польща отримуватиме російський газ зі знижкою

Польща буде отримувати знижку на російський газ, що поставляється в країну, до 2015 року, з можливістю продовження її дії на переговорах у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомив віце-прем`єр-міністр Польщі Вальдемар Павляк, проте назвати розмір знижки відмовився.

Він сказав, що Польща одержуватиме знижку на газ за умови, якщо купуватиме більше, ніж мінімально зобов`язана за контрактом із «Газпром».

«Це 10% в частині більшого споживання, ніж мінімальна вартість контракту», – сказав В.Павляк.

Він додав, що Польща традиційно купує російський газ на 10% дешевше, ніж інші країни Західної Європи, в тому числі й Німеччина.

Довідка УНІАН. Польська влада минулого тижня затвердила нову газову угоду з Російською Федерацією після переговорів, які тривали більше року, відтоді як Польща перестала одержувати 25% газового імпорту через відмову швейцарського трейдера «РосУкрЕнерго» виконувати свій контракт.