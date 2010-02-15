Україна скоротила імпорт газу на 15,5%

Україна в 2009 році скоротила імпорт природного газу на 15,5% порівняно з 2008 роком – до 7 млрд. 979,358 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, обсяг імпорту природного газу в 2009 році в загальному обсягу імпорту становив 17,6%.

Експорт природного газу в 2009 році скоротився на 12,3% порівняно з 2008 роком – до 1 млн. 823,1 тис. дол.

Водночас, як зазначили в Держкомстаті, в 2009 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 33,8% порівняно з 2008 роком – до 2 млрд. 989,639 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2009 році становив 6,6%.

Довідка УНІАН. У 2008 році Україна збільшила імпорт природного газу на 45% порівняно з 2007 роком – до 9 млрд. 438 млн. 805,6 тис. дол. Обсяг імпорту природного газу в 2008 році в загальному обсягу імпорту становив 11%.

У 2008 році Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 0,9% порівняно з 2007 роком – до 4 млрд. 513 млн. 656,4 тис. дол. Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в 2008 році становив 5,3%.