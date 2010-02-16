Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок знизилися на тлі посилення урядом Китаю кредитно-грошової політики, що, на думку інвесторів, може свідчити про майбутнє зниження імпорту енергоресурсів Пекіном, повідомляє РІА Новини.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 0,39 долара - до 72,51 долара за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) основні торги у понеділок не проводилися - у США День президентів.

За підсумками електронних торгів на нью-йоркському майданчику вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 0,13 долара - до 74,0 долара за баррель.