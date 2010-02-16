Відключено третій енергоблок Рівненської АЕС

Енергоблок № 3 Рівненської АЕС 14 лютого об 11:11 було відключено від енергосистеми для усунення несправностей.

Про це УНІАН повідомили сьогодні у прес-службі НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, сьогодні на атомних станціях України в роботі перебувають 10 із 15 енергоблоків.

Продовжуються середні та капітальні ремонти на енергоблоках № 2 і № 4 Рівненської АЕС, на енергоблоці № 3 Запорізької АЕС, на енергоблоці № 3 Південно-Української АЕС.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 810 МВт, РАЕС – 435 МВт, ПУАЕС – 1 960 МВт, ХАЕС – 2 020 МВт.