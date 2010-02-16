ОПЕК попереджають: слід готуватися до вичерпання запасів нафти

ОПЕК повинна готуватися до вичерпання запасів нафти у світі. Як заявив напередодні на міжнародному форумі, що проходить у місті Джидда, радник міністерства нафти королівства Мухаммед ас-Сабах, Ер-Ріяд повинен дуже серйозно задуматися над диверсифікацією своєї економіки. "Висновки експертів про можливе наближення піку нафтовидобутку є також сигналом тривоги для всієї ОПЕК", – сказав він.

Ас-Сабах повідомив, що Саудівська Аравія активно підключається до процесу створення і використання відновлюваних джерел енергії. "Перед королівством стоїть гігантське завдання: ми повинні прискорити розвиток суспільства, аби проводити науково-технічні розробки і ліквідувати розрив у відставанні від решти світу у розвитку альтернативної енергетики", – зауважив він.

У своєму виступі колишній виконувач обов`язків генсека ОПЕК Аднан Шахіб Елдін повідомив, що пік споживання нафти у світі становитиме 100-105 млн. барелів на добу.

За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у поточному році світовий добовий попит на нафту становитиме 86,5 млн. барелів. Фахівці не виключають, що пік видобутку нафти припаде у світовій економіці на 2015 рік. Після цього почнеться стійкий спад її виробництва внаслідок прискореного вичерпання найбільших нафтових родовищ.