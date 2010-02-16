Україна у січні збільшила транзит газу в 2 рази

Транзит природного газу територією України у січні збільшився у 2,1 рази порівняно з січнем 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними комітету, транзит нафти територією України у січні скоротився на 30,6% порівняно з січнем 2009 року.

Також у повідомленні сказано, що загальне транспортування газу газотранспортною системою України у січні п.р. збільшилася на 59,1%, а нафти – скоротилася на 19,7%.

Держкомстат не наводить натуральні показники транзиту нафти і газу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, у 2009 році транзит природного газу територією України скоротився на 19,9% порівняно з 2008 роком. Транзит нафти територією України в 2009 році скоротився на 11,4% порівняно з 2008 роком. Загальне транспортування нафти нафтопровідною системою України у 2009 році скоротилося на 5,9%, а газу – на 20,3%.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України перебуває в експлуатації ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а нафтотранспортна система – в управлінні ВАТ «Укртранснафта».