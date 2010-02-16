Проблем з фінансуванням «Південного потоку» не буде

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН упевнений, що проблем з фінансуванням при реалізації «Південного потоку» не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ПУТІН заявив після переговорів з прем`єр-міністром Греції Георгіосом ПАПАНДРЕУ.

«Це проект, який здійснюється на ринкових принципах. Акціонерами є три найбільші європейські компанії: російська, французька та італійська. І вони залучатимуть фінансові ресурси, необхідні для здійснення цього проекту: грошей на ринку та під такі проекти - достатньо. З фінансуванням жодних проблем немає, взагалі жодних проблем», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, зацікавленість багатьох країн Європи, як мінімум, 10 країн, очевидна. «У нас з ними підписана міжурядова угода», - нагадав він.

В.ПУТІН відзначив, що реалізація великих інфраструктурних проектів, як «Південний потік», є інструментом подолання сьогоднішніх економічних труднощів.

Російський прем`єр також сказав, що «Південний потік» - це не проект між Грецією і Росією, а великий міжнародний європейський проект.

В.ПУТІН упевнений, що економічні труднощі Греція подолає.

У свою чергу, Г.ПАПАНДРЕУ запевнив, що економічний стан Греції не вплине на реалізацію грецької частини «Південного потоку».

«Щодо наших двосторонніх відносин, і зокрема проекту газопроводу «Південний потік», то ситуація, яка склалася в Греції сьогодні, у жодному випадку не вплине негативним чином на розвиток цих відносин і конкретно даного проекту. Швидше навпаки, це він сприятиме їх подальшій і дуже успішній реалізації», - запевнив Г.ПАПАНДРЕУ.

Він також повідомив, що Греція зараз готова до підписання угоди про створення проектної компанії для реалізації «Південного потоку».