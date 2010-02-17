Мінпаливенерго зацікавилося зборами акціонерів «Укртатнафти»

Міністр палива і енергетики України Юрій Продан надіслав запит НАК «Нафтогаз України» з проханням надати інформацію про підсумки зборів акціонерів ВАТ «Укртатнафта», проведених 5 і 12 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні журналістам.

«Я зробив офіційний запит НАК «Нафтогаз», брали участь чи не брали, тому що є різні думки. До 17 числа вони повинні відреагувати. Поки що офіційних документів я не маю», – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, збори акціонерів ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.), призначені на 5 лютого ц.р., не відбулися через відсутність кворуму. Про це повідомив представник «Укртатнафти», не розповівши інших подробиць.

Нагадаємо, порядок денний зборів акціонерів містив питання про затвердження договорів купівлі-продажу цінних паперів, розподіл прибутку і затвердження термінів виплати дивідендів за 2006-2008 роки.

Акціонери також планували розглянути питання зміни органів управління і контролю «Укртатнафти», зокрема, голів і членів наглядової ради, ревізійної комісії та правління.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 млн. тонн переробки нафти на рік.

Основними акціонерами «Укртатнафти» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».