Україна скоротила виробництво бензину на 25,4%

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні ц.р. скоротили виробництво автомобільного бензину на 25,4% порівняно з січнем 2009 року, до 0,212 млн. тонн. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в січні ц.р. скоротилося на 15,3%, порівняно з січнем 2009 року, до 0,310 млн. тонн.

Також у повідомленні говориться, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні ц.р. збільшилося на 14,5%, порівняно з січнем 2009 року, до 0,284 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ збільшили виробництво автомобільного бензину на 0,8%, порівняно з 2008 роком, до 3,257 млн. тонн. Виробництво дизельного пального збільшилося на 6,8% - до 3,909 млн. тонн., а виробництво топкового мазуту збільшилося на 5,6% - до 2,569 млн. тонн.

Довідка УНІАН. В Україні працює шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.