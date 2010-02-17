Кабмін дозволив державним ТЕС закупівлю вугілля без тендерів

Кабінет Міністрів України дозволив державним ТЕС закупівлю обсягів вугілля, яких бракує, без проведення тендерних процедур і не через держпідприємство «Вугілля України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН з посиланням на відповідне рішення, прийняте на сьогоднішньому засіданні уряду.

«Сьогодні Кабмін ухвалив рішення про можливість закупівлі вугілля без проведення тендерних процедур на той обсяг, на який йде недопоставка держпідприємством «Вугілля України»», – сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр також не виключив можливості прямого імпорту вугілля газової групи державними генкомпаніями для поповнення запасів на складах станцій.

«Ми шукатимемо вугілля. Добре, якщо це буде наше вугілля, але можливо, це буде і імпорт», – сказав Ю.ПРОДАН.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого п.р. президент НАК "Енергетична компанія України" Володимир ЗІНЕВИЧ заявив, що компанія вважає за доцільне імпортувати 1,5 млн. тонн енергетичного вугілля газової групи у зв`язку з його дефіцитом на складах державних ТЕС.

За його словами, на даний час єдиний постачальник вугілля державним ТЕС – ДП «Вугілля України» – не в змозі забезпечити в повному обсязі потреби генкомпаній у вугіллі такої марки.

В.ЗІНЕВИЧ вважає, що потенційною країною, з якої можливий імпорт вугілля, на сьогодні є Російська Федерація. Водночас він відзначив, що існуюча на сьогодні нормативна база, згідно з якою ДП «Вугілля України» визначено єдиним постачальником вугілля для державних ТЕС, не дозволяє їм самостійно імпортувати енергетичне вугілля.

За словами президента НАК "ЕКУ", сьогодні на державних ТЕС, які працюють на вугіллі газової групи, склалася критична ситуація щодо запасів вугільної продукції.

За даними Мінпаливенерго, станом на 3 лютого на складах ТЕС ВАТ «Західенерго», блоки яких працюють на вугіллі марки «Г», було всього 89,6 тис. тонн вугілля за добової потреби 22,9 тис. тонн.

Крім того, на Вуглегірській ТЕС «Центренерго» на 3 лютого у запасі було 36,7 тис. тонн вугілля газової групи за добової потреби 5,2 тис. тонн.