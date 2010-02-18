Світові ціни на нафту значно підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у середу, 17 лютого, значно підвищилися на тлі публікації Федеральною резервною системою (ФРС) США позитивних даних про промвиробництво в країні, повідомляє РІА Новости.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,32 долара - до 77,33 долара за баррель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,59 долара - до 76,27 долара за баррель.

ФРС повідомила у середу, що промислове виробництво в США у січні підвищилося на 0,9% порівняно з груднем минулого року. Завантаження промислових потужностей зросло у січні порівняно з груднем на 0,7 процентного пункту до 72,6%, що на 8 процентних пунктів нижче середнього рівня показника за період з 1972 по 2008 рік.

Аналітики очікували збільшення промвиробництва на 0,8% порівняно з груднем, а завантаженості промислових потужностей у січні - до 72,6%.