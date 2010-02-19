Ціна нафтового "кошика" ОПЕК виросла

Ціна нафтового "кошика" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) у четвер, 18 лютого, виросла до 74,5 долара за барель, випливає з повідомлення організації, повідомляє РІА «Новини».

Станом на четвер ціна бареля нафти ОПЕК збільшилася на 0,16 долара й досягла 74,49 долара проти 74,33 долара у попередній день торгів.

Рекорд ціни "кошики" був встановлений 3 липня 2008 року – 140,73 долара за барель. Середня ціна за підсумками 2009 року виявилася більш ніж удвічі нижчою – 61,06 долара за барель.

У січні 2010 року середня ціна становила 76,01 долара за барель.

У січні 2009 року середня ціна бареля нафти ОПЕК становила 41,54 долара, у лютому – 41,41 долара, у березні – 45,78 долара, у квітні – 50,20 долара, у травні – 56,98 долара, у червні – 68,36 долара, у липні – 64,59 долара, у серпні – 71,35 долара, у вересні –- 67,17 долара, в жовтні – 72,67 долара, у листопаді – 76,29 долара, у грудні – 74,01 долара.

У березні 2008 року "кошик" було розширено до 12 сортів нафти за рахунок Еквадору. Таким чином, у цей час ціна "кошика" ОПЕК визначається як середній арифметичний показник фізичних цін таких сортів нафти, що видобуваються країнами картелю: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Еквадор), Iran Heavy (Іран), Basra Light (Ірак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Лівія), Bonny Light (Нігерія), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудівська Аравія), Murban (ОАЕ) і BCF 17 (Венесуела).