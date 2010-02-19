«Газпром» одержав дозвіл на імпорт газу до США

«Газпром» одержав схвалення Федеральної комісії з регулювання у сфері енергетики США на імпорт скрапленого природного газу (СПГ), повідомляє Газета.Ru.

Таким чином, Gazprom Marketing &Trading USA, що входить до складу «Газпрому», і американський підрозділ норвезької компанії Statoil будуть імпортувати газ через термінал Cove Point у Мериленді.

Відповідно до меморандуму, «Газпром» одержить доступ до потужностей із регазифікації 0,5 млрд. кубометрів газу на рік терміналу Cove Point з 2010 року. Крім того, «Газпром» матиме можливість завершити довгостроковий контракт з оренди потужностей терміналу на 18-20 років на 2 млрд. кубометрів на рік.