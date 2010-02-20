Тейшейра: енергоефективність є одним із пріоритетів

Енергоефективність є одним із пріоритетів у співпраці Європейського Союзу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у Севастополі посол, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА під час презентації в Інституті біології південних морів проекту з енергозбереження, який установа реалізовуватиме у рамках програми «Співпраця і діалог у сфері міського розвитку».

«Скорочення енергоспоживання - це мета не лише України, але і ЄС також. І дуже важливо, щоб громадяни розуміли, що це наша спільна мета, і що нам треба прагнути до її досягнення. Енергоефективність - це один із наших пріоритетів у співпраці з Україною», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.

За його словами, бюджет програми «Співпраця і діалог у сфері міського розвитку» становитиме 70 млн. євро. (У проекті беруть участь 5 суб`єктів із Туреччини, Німеччини, Молдови і України. Україну представляє Севастополь, а його головним партнером у здійсненні проекта є муніципалітет міста Кишинів, де проект стартував наприкінці грудня минулого року - УНІАН).

«Як ви знаєте, ми торік запустили ініціативу, яка стосується співпраці в Криму і Севастополі. Ця ініціатива включає цілий ряд підініціатив, цілий ряд проектів на всіх рівнях. І загальна мета - це посилити контакти між ЄС і Кримом і Севастополем», - нагадав посол.

За його словами, ЄС хотів би надати підтримку в таких сферах, як міська інфраструктура, її розвиток, розвиток комерційних підприємств. «Ми збираємося реалізовувати проекти, які зроблять Севастополь більш привабливим з точки зору залучення інвестицій. І ми маємо намір сприяти у створенні агентства регіонального розвитку Криму. Існує програма поліпшення, модернізації послуг у сфері туризму, і ця ініціатива об`єднує співпрацю з Севастополем і Кримом різні частини Євросоюзу, різні держави-члени ЄС, різні його регіони і навіть міста», - підкреслив Ж.ТЕЙШЕЙРА.

У свою чергу, директор Агентства економічного розвитку Севастополя Володимир КУЛИКОВ у виступі на презентації підкреслив, що в місті вперше на практиці передбачається «впродовж двох років упровадити за допомогою науковців, за безпосередній підтримці місцевих органів влади, державній підтримці, і, нарешті, європейській підтримці той позитивний досвід, який накопичили представники муніципалітетів ЄС».

Він додав, що саме тому в програмі основний акцент робиться на малоінвестиційний підхід, при якому вирішуватимуться завдання, пов`язані з удосконаленням законодавчої і нормативно-правової бази. За словами В.КУЛИКОВА, проект стосується теплоізоляції будівель, вуличного освітлення, а також впровадження інноваційних розробок у системі теплопостачання.