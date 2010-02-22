Минулого тижня подорожчали дизпальне й А-95

З 15 по 22 лютого 2010 року середні по Україні крупнооптові ціни на нафтопродукти змінилися різнонаправлено. Про це УНІАН повідомили у Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 15 по 22 лютого 2010 року середні по Україні крупнооптові ціни на нафтопродукти змінилися в такий спосіб: на бензин А-80 – збереглися на рівні 7420 грн./тонна; на бензин А-92 – знизилися на 0,5%, або 40 грн./т, – до 8230 грн./тонна; на бензин А-95 – збільшилися на 0,5%, або 40 грн./т, – до 8440 грн./тонна; на дизельне пальне – збільшилися на 1,1%, або 70 грн./т, – до 6590 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту й експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становив 4,24 млн. тонн (у 2008 р. – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 р. – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНИАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями й моніторингом ринку нафтопродуктів.