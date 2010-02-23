Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту на світових ринках у понеділок підвищилися на тлі найбільшого страйку робочих нафтоочисних заводів у Франції, повідомляє РІА “Новини”.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 0,42 долара - до 78,19 доларів за баррель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,35 долара - до 80,16 доларів за баррель.