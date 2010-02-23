«Укртатнафту» реорганізовано у публічне акціонерне товариство

Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) реорганізувалась із закритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Повідомлення про реорганізацію «Укртатнафти» оприлюднене в газеті «Урядовий кур`єр» за 23 лютого у зв`язку з необхідністю переоформити ліцензію Національної комісії регулювання електроенергетики на здійснення діяльності з поставки електроенергії за нерегульованим тарифом.

На сайті «Укртатнафти» організаційно-правова форма компанії також змінена на ПАТ.

Інформація про реорганізацію «Укртатнафти» із закритого у публічне АТ також оприлюднена в системі розкриття інформації Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Нагадаємо, статус ПАТ звільняє акціонерів від зобов`язання в першу чергу пропонувати свої акції під час продажу іншим акціонерам.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавської обл.) було створене у 1994 році відповідно до указу Президента України. Є найбільшим в Україні нафтопереробним підприємством.

Найбільшими акціонерами ЗАТ «Укртатнафта» є НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «Корсан».