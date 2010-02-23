Українська нафта на УМВБ подешевшала на 0,04%

Средньозважена ціна реалізації української нафти 23 лютого на аукціонних торгах №138 на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) знизилася на 0,04%, в порівнянні з попереднім аукціоном №137Д2 від 2 лютого (3383,42 грн. за тонну), до 3382,04 грн. за тонну (з ПДВ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМВБ.

Наголошується, що на торгах було реалізовано 191,901 тис. т нафти на загальну суму 649 млн. 16 тис. 772,40 грн.

Як повідомляв УНІАН, средньозважена ціна реалізації української нафти 2 лютого на аукціонних торгах №137Д2 на УМВБ збільшилася на 51,7%, в порівнянні з попереднім аукціоном №137Д від 26 січня (2230,81 грн. за тонну), до 3383,42 грн. за тонну (з ПДВ).

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000 року ввів обов`язковий продаж видобутої в Україні нафти, газового конденсату, зрідженого газу і побутового вугілля на аукціонах з 1 травня 2000 року.