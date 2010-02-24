Ціни на нафту знизилися
08:00, 24 лютого 2010Енергетика
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До рівня 79 долл./барр.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,45 долара - до 78,86 доларів за баррель.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,36 долара - до 77,25 доларів за баррель.
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