Ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок знизилися на тлі падіння індексу споживчої довіри в США, що примусило інвесторів звернути увагу на менш ризиковані форми інвестицій, таких, як американський долар, повідомляє РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil знизилася на 1,45 долара - до 78,86 доларів за баррель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,36 долара - до 77,25 доларів за баррель.