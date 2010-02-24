Газпром може прийняти пропозицію України щодо участі у консорціумі
08:30, 24 лютого 2010Енергетика
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Очікує пропозицій Януковича
"Газпром" може прийняти пропозицію України про участь у газотранспортному консорціумі, але при цьому будівництво двох газопроводів в обхід України – "Північного потоку" і "Південного потоку" – буде продовжено відповідно до плану. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу RT заступник голови правління "Газпрому", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр Медведєв.
"Спочатку був створе
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