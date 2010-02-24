Газпром може прийняти пропозицію України щодо участі у консорціумі

"Газпром" може прийняти пропозицію України про участь у газотранспортному консорціумі, але при цьому будівництво двох газопроводів в обхід України – "Північного потоку" і "Південного потоку" – буде продовжено відповідно до плану. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв`ю телеканалу RT заступник голови правління "Газпрому", генеральний директор ТОВ "Газпром експорт" Олександр Медведєв.

"Спочатку був створе

ний газовий консорціум, але за режима Ющенка ця робота була згорнута. Та ми взяли до уваги заяву пана Януковича про те, що він хотів би повернутися до цієї ідеї. Подивимося, в якій формі надійде пропозиція про такий проект. Але у будь-якому випадку будівництво "Південного потоку" і "Північного потоку" буде продовжено, оскільки альтернативи диверсифікації маршрутів постачання газу на експорт немає. Будівництво "Північного потоку" почнеться у квітні. По "Південному потоку" перший газ піде в 2015 г, – заявив О.Медведєв.