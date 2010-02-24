«Нафтогаз» заплатить понад 600 млн. дол.

За газ, куплений у лютому цього року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» більш ніж 600 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконувач обов’язків міністра фінансів України Ігор Уманський.

«Чекаємо, що платіж буде в еквіваленті 5,1 млрд. грн.», - сказав І.Уманський, відзначивши, що ця сума становить трохи більше ніж 600 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» у січні купила 2,5 млрд. кубометрів російського газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, НАК «Нафтогаз України» зобов`язана щомісяця направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за місяцем поставки. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.