За лютневий газ Нафтогаз заплатить понад 600 млн. дол.

За газ, закуплений у лютому п.р., НАК «Нафтогаз України» заплатить російському «Газпрому» понад 600 млн. дол. США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сьогодні повідомив в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

«Чекаємо, що платіж буде в еквіваленті 5,1 млрд. грн.», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, відзначивши, що ця сума становить трохи більше 600 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Нафтогаз України» у січні закупила 2,5 млрд. кубометрів російського газу.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України» зобов`язана щомісячно направляти ВАТ «Газпром» платежі за газ не пізніше за 7 число місяця, наступного за поставками. У разі першого неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Дотепер Україна своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.