У січні продаж бензину через АЗС скоротився на 6,8%

В Україні реалізація бензину через мережу АЗС, яка налічує 6231 одиниці, у січні зменшилася на 6,8% у порівнянні з січнем 2009 року і становила 240,3 тис. тонн, а реалізація дизельного пального збільшилася на 7,8% – до 111,2 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У повідомленні наголошується, що в загальному обсязі реалізованого бензину 55,7% припадало на бензину марки А-94-98, 39,1% – марки А-90-93, 5,2% – марки А-72-80.

У січні через мережу АЗС було продано вроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 3,132 млрд. грн., з якої 2,298 млрд. грн. (73,4%) становив роздрібний товарообіг від продажу моторного бензину і 0,834 млрд. грн. (26,6%) – від продажу дизельного пального.

На 1 лютого ц.р. на АЗС у залишках налічувалося 131,5 тис. тонн бензину і 54,5 тис. тонн дизпального.