Половина «Белтрансгазу» відійшла «Газпрому»

Російський газовий монополіст ВАТ «Газпром» переказав Білорусі платіж у розмірі 625 мільйонів доларів за 12,5% акцій «Белтрансгазу». Про це повідомила представник міністерства фінансів Білорусі Олена Слижевська.

За її словами, Білорусь 24 лютого одержала платіж російського концерну, передає Лента.ру. Таким чином, тепер «Газпром» є власником 50% цінних паперів «Белтрансгазу».

Угоду купівлі-продажу акцій «Белтрансгазу» сторони підписали у травні 2007 року. Загальна сума угоди становить 2,5 мільярда доларів. Ці кошти мали бути виплачені в чотири етапи з 2007 по 2010 рік.

Перший платіж був здійснений 4 червня 2007 року, другий – 31 січня 2008 року, третій –11 лютого 2009 року. Лютневий транш був четвертим і останнім.

«Белтрансгаз» є монополістом на білоруському газовому ринку. Газотранспортна система (ГТС) республіки, що експлуатується компанією, включає в себе сім магістральних газопроводів, 233 газорозподільні станції, а також кілька підземних сховищ газу. Загальна протяжність ГТС становить 7420 кілометрів.