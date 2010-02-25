Україна в січні збільшила експорт електроенергії на 75%

Україна в січні 2010 року збільшила експорт електроенергії на 74,9%, або 237,3 млн. кВт/год., у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 554,1 млн. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та енергетики Украиїни.

Згідно з повідомленням, майже дворазове збільшення обсягів поставок зумовлене тим, що держпідприємство "Укрінтеренерго" відновило експорт електроенергії до Білорусі, на яку минулого місяця припало 46,6% усього експортованого Україною обсягу електроенергії, пояснили у міністерстві.

"Укрінтеренерго" в січні поставило до Білорусі 258,4 млн. кВт/год. електроенергії, тоді як у січні минулого року поставки до цієї країни не здійснювалися.

Незважаючи на лібералізацію експорту, поставки електроенергії з острова Бурштинської ТЕС у напрямку Угорщини, Словаччини та Румунії у звітному періоді зменшилися на 6,9%, або 21,7 млн. кВт/год., у порівнянні з січнем 2009 року – до 295 млн. кВт/год., тоді як у січні 2009 року падіння експорту становило 11,5% (41,2 млн. кВт/год.).

Польща минулого місяця, як і в січні 2009 року, не імпортувала українську електроенергію.

Нагадаємо, з 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку мають можливість купувати на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до транскордонних ЛЕП, по яких здійснюється експорт. За підсумками річного аукціону (на весь 2010 рік) право доступу до 100 МВт перетину так званого Бурштинського енергоострова, звідки здійснюється експорт до країн Східної Європи, придбала держкомпанія ВАТ «Західенерго». Ще 150 МВт придбала приватна компанія ТОВ «Східенерго» (ДТЕК). 25 МВт негарантованих поставок придбала держкомпанія «Укрінтеренерго».

Крім того, у грудні та січні «Укренерго» проводила місячні аукціони на період поставки в січні й лютому, на яких «Східенерго» і «Укрінтеренерго» придбали близько 250 МВт пропускної спроможності острова.

16 лютого «Укренерго» провело безрезультативний місячний аукціон із доступу до Бурштинського перетину на березень через гострий дефіцит вугілля газової групи, який зараз відчуває Бурштинська ТЕС – єдина в Україні електростанція, яка працює в синхронному режимі з UCTE.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або 3,867 млрд. кВт/год., у порівнянні з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію до Словаччини, Угорщини, Білорусі, Польщі та Румунії. Експорт електроенергії здійснювало ДПЗД "Укрінтеренерго", яке купує її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5% у порівнянні з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії у 2008 році зросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол., – до 480,4 млн. дол.

У 2007 році Україна скоротила експорт електроенергії на 11,8%, або 1 млрд. 236,6 млн. кВт/год., у порівнянні з 2006 роком – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/год.

У 2006 році Україна експортувала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/год. електроенергії, що на 24,9%, або 2 млрд. 78,8 млн. кВт/год., більше, ніж у 2005 році.