«Нафтогаз» збільшив освоєння капінвестицій на 5,4%

Підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України", в січні збільшили освоєння капітальних інвестицій на 5,4%, порівняно з січнем 2009 року, - до 210,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні зазначається, що в цілому, підприємства, які відносяться до Мінпаливенерго, в січні освоїли 309,6 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 31% менше, ніж за січень 2009 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять у структуру НАК "Нафтогаз України", скоротили освоєння капітальних інвестицій на 18%, порівняно з 2008 роком, до 3 млрд. 276,9 млн. грн.

В цілому, підприємства, що відносяться до Мінпаливенерго, в 2009 році освоїли 8,712 млрд. грн. капітальних інвестицій, що на 10% менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.