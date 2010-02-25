НКРЕ відмінила подорожчання газу для населення

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) скасувала свою постанову № 811 від 9 липня 2009 року, якою передбачалося підвищити роздрібні ціни на газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення НКРЕ прийняла на сьогоднішньому засіданні.

Нагадаємо, відповідно до зазначеної постанови регулятора, ціни на газ для населення з вересня 2009 року повинні були зрости на 20%, а з 1 січня 2010 року - збільшуватися на 20% щокварталу.

Комісія скасувала цю постанову, оскільки вона фактично не набула чинності.

«Постанова № 811 не діє у зв`язку з відсутністю узгодження профспілок та державної реєстрації», - пояснив журналістам начальник управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу НКРЕ Володимир СЕМЕНЕЦЬ.

Водночас у ході засідання комісії її голова Валерій КАЛЬЧЕНКО повідомив, що регулятор вже розробив новий проект постанови про корегування цін на газ для побутових споживачів, що комісія вже направила профспілкам для відповідного узгодження.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого ц.р. Окружний адміністративний суд Києва за позовом Національного форуму профспілок визнав незаконною постанову НКРЕ № 811 від 9 липня 2009 року.

Підвищення тарифів було однією з умов для залучення Україною кредиту Міжнародного валютного фонду, а також позик на закачування газу в підземні сховища.