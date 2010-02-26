Роздрібні тарифи обленерго у березні не зміняться

Національна комісія регулювання електроенергетики не змінила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на березень, залишивши їх на рівні, затвердженому для лютого

Про це говориться в постанові комісії №155 від 23 лютого ц.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго збережено на рівні 48,5 коп. за кВт/год. (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу – 64,28 коп. за кВт/год. (без ПДВ).

У січні НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на лютий на 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, з грудня 2008 року по листопад 2009 року роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній залишалися незмінними у зв`язку з рекомендаціями Президента України і Кабінету міністрів встановити мораторій на підвищення тарифів на період економічної кризи.