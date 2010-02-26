Кабмін знизив тарифи на ЖКУ для релігійних організацій

Кабінет Міністрів України знизив тарифи на виробництво, транспортування, поставку теплової енергії та послуги централізованого опалення й постачання гарячоъ води, а також тарифи на послуги централізованого водопостачання й водовідведення для релігійних організацій до рівня тарифів для населення.

Про це повыдомляэться на сайті Міністерства з питань житлово-комунального господарства України.

Згідно з повідомленням, 24 лютого Кабінет Міністрів України прийняв постанову «Про внесення змін до Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, поставку теплової енергії й послуги централізованого опалення й постачання гарячої води й Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення».

Зміни передбачають, що органи влади, уповноважені встановлювати тарифи, можуть визначати додаткові категорії споживачів у разі дотримання певних умов рентабельності.

При цьому в постанови були внесені доповнення про те, що релігійні організації оплачують надані послуги за тарифами, установленими для населення.