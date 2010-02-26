НАК "ЕКУ" заявляє про рекордно низькі запаси вугілля
На складах ТЕС
НАК «Енергетична компанія України» повідомляє про рекордно низькі запаси вугілля на ТЕС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, виступаючи на підсумковій колегії Міністерства палива й енергетики, президент НАК «ЕКУ» Володимир Зіневич.
За його словами, на сьогодні на складах ТЕС є 768 тис. тонн вугілля.
«На сьогодні на складах 768 тис. тонн вугілля. Такого за всю історію ніхто не пам`ятає», –сказав він. При цьому В.Зіневич відзначив, що, починаючи з вересня 2009 року, ДП «Вугілля України» недопоставила ТЕС близько 1 млн. тонн вугілля.
У зв`язку з цим він відзначив, що дефіцит вугілля, особливо газової групи, змушує ТЕС використовувати в генерації електроенергії природний газ, тим самим знижуючи свою рентабельність.
Як повідомляв УНІАН, раніше В.Зіневич заявляв, що НАК «ЕКУ» вважає доцільним імпорт 1,5 млн. тонн енергетичного вугілля газової групи у зв`язку з його дефіцитом на складах державних ТЕС.