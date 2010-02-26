Gaz de France може стати учасником проекту Nabucco

Учасники консорціуму з будівництва газопроводу Nabucco готові розглянути заявку на вступ до нього французької енергетичної компанії Gaz de France – Suez. Про це заявив напередодні в телевізійному інтерв`ю міністр енергетики Туреччини Танер Йилдиз.

Своєю чергою, офіційний представник австрійської енергетичної компанії OMV запевнив у Відні, що «двері для Франції у проект Nabucco відчинені». «Консорціум готовий прийняти у свої ряди сьомого партнера, якщо він підсилить проект Nabucco», – наголосив його представник Кристиан Долезаль.

Два роки тому – у лютому 2008 року – уряд Туреччини заблокував приєднання Франції до проекту через те, що нижня палата парламенту Французької Республіки схвалила законопроект, яким визнає кримінальним злочином висловлення сумнівів у геноциді вірменів під час Першої світової війни на території колишньої Османської імперії.

Газопровід Nabucco завдовжки 3,3 тис. км створюється для поставок газу в країни Євросоюзу в обхід Росії із Середньої Азії. Відповідно до затвердженого графіка, магістраль із річною потужністю 31 млрд. куб. м газу повинна запрацювати у 2014 році. Однак досі учасники консорціуму, до якого сьогодні входять енергетичні компанії Австрії, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Румунії та Туреччині, не могли укласти з постачальниками газу контракти на його закупівлю, передає ПРАЙМ-ТАСС.