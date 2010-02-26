Ціни на бензин в Україні не змінилися

З 19 по 26 лютого середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти не змінилися.

Про цьому УНИАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», з 19 по 26 лютого середні по Україні роздрібні ціни на бензин А-80 збереглися на рівні 6,77 грн./літр, на бензин А-92 –на рівні 7,32 грн./літр, на бензин А-95 – на рівні 7,80 грн./літр, на дизельне пальне –на рівні 6,75 грн./літр.

Також у компанії відзначили, що такі рівні роздрібних цін залишаються стабільними протягом трьох тижнів – з 5 лютого ц.р.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту й експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні становить 4,24 млн. тонн (у 2008 році – 4,75 млн. тонн), а дизельного пального – 4,36 млн. тонн (у 2008 році – 5,29 млн. тонн).

Довідка УНИАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створене в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями й моніторингом ринку нафтопродуктів.