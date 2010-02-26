«Нафтогаз» прогнозує скорочення власного видобутку газу на 2,6%

НАК «Нафтогаз України» прогнозує скорочення видобутку природного газу в 2010 році підприємствами холдингу, з урахуванням компанії ВАТ «Укрнафта», на 2,6%, або 0,5 млрд. куб. м - до 18,847 млрд. куб. м газу, порівняно з 2009 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії Міністерства палива і енергетики повідомив заступник голови правління "Нафтогазу" Ярослав МАРЧУК.

За його словами, обсяг видобутку газу ДП «Укргазвидобування» в 2010 році очікується на рівні 14,75 млрд. куб. м., ВАТ «Укрнафта» - 2,6 млрд. куб. м, ДАТ «Чорноморнафтогаз» - 1,1 млрд. куб. м.

Цього року видобувні підприємства держхолдингу планують пробурити 230,7 тис. м розвідувальних свердловин, експлуатаційне буріння прогнозується на рівні 175 тис. м.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році, за даними Держкомстату, українські нафтогазовидобувні підприємства збільшили видобуток природного газу на 2,1%, порівняно з 2008 роком, до 20,3 млрд. куб. м.

Найбільшими нафтогазовидобувними компаніями України є ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта» і ДАТ «Чорноморнафтогаз», що входять в структуру НАК «Нафтогаз України».