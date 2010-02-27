Світові ціни на нафту підвищилися

Ціни на нафту на світових ринках у п`ятницю збільшилися у зв`язку із переглядом у бік підвищення ВВП США у четвертому кварталі 2009 року, а також на тлі зростання євро, повідомляє РІА Новини.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,3 долара - до 77,59 долара за барель.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,49 долара - до 79,66 долара за барель.