Світові ціни на нафту підвищилися
12:56, 27 лютого 2010Енергетика
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Майже до 80 дол./бар.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,3 долара - до 77,59 долара за барель.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 1,49 долара - до 79,66 долара за барель.
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