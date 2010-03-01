Нафта піднялася вище 80 доларів за баррель
Іран погрожує Європі перекрити кран
Нафтові котирування на азіатських торгах в понеділок піднялися вище $80 за баррель після загрози Ірану припинити постачання енергоносіїв до Європи із-за розбіжностей з приводу його ядерної програми, повідомляє Рейтер.
Іранський бригадний генерал Хоссейн Саламі в неділю заявив, що Тегеран може припинити постачати паливо до Європи і направити ракети у бік будь-якої недружньої держави.
Іран займає четверте місце в світі по об`ємах експорту нафти.
До 8.57 МСК квітневі ф`ючерси на американську легку нафту виросли на 57 центів до $80,23 за баррель. В п`ятницю цей контракт подорожчав на $1,49 до $79,66 за баррель, показавши найзначніше процентне зростання з травня 2009 року.
Квітневі ф`ючерси на індикативний сорт нафти Brent також виросли на 57 центів до $78,16 за баррель.
"Завжди є ризик того, що напружена ситуація на Близькому Сході може позначитися на постачаннях нафти, і сьогоднішній стрибок цін є безпосередньою реакцією на заяву Ірану", - сказав Тобі Хассаль з CWA Global Markets Pty Ltd.
Експерти чекають публікації американської статистики на цьому тижні: в п`ятницю стане відомо, наскільки змінився рівень безробіття.
У минулу п`ятницю Сполучені Штати повідомили, що ВВП в четвертому кварталі виріс на 5,9 відсотка, що перевищило прогнози і породило надії на стійкий попит на енергоносії