Кабмін рекомендує НКРЕ не підвищувати ціни на газ для споживачів

Кабінет міністрів України на своєму сьогоднішньому засіданні вирішив рекомендувати Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) зберегти ціни на природний газ для всіх категорій споживачів у 2010 році на рівні 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

«На сьогоднішньому засіданні уряду ухвалене рішення, що для бюджетних організацій, населення і промислових організацій ціна на газ залишиться на рівні ціни 2009 року», - сказав Ю.ПРОДАН, уточнивши при цьому, що зберегти ціну рекомендовано по грудень 2010 року включно.

Міністр зазначив, що дане рішення було ухвалене у зв`язку з тим, що минулого року Україні вдалося сформувати достатні запаси природного газу в підземних сховищах, який закачувався туди за пільговими цінами 2009 року.

«Ми торік закачали газ за низькою ціною. Ви знаєте, що ми мали певні пільгові умови в рамках договору, який був укладений в 2009 році, що дозволило сформувати відповідну базу (запаси в ПСГ) і ціни, відповідно, не змінюватимуться.