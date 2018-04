Vanco і «ЛУКОЙЛ» відкрили значні запаси вуглеводнів на шельфі Гани

Компанія Vanco Ghana Ltd. заявляє про відкриття у співпраці з компанією LUKOIL Overseas Ghana Ltd. та Національною нафтовою корпорацією Гани (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC) значних запасів вуглеводнів на структурі ДЗАТ (Dzata) блоку Cape Three Points Deep Water, розташованого в глибоководній частини шельфу Республіки Гана.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії Vanco Prykerchenska Ltd.

У повідомленні наголошується, що відкриття вуглеводнів підтверджено результатами досліджень, отриманих при бурінні свердловини Дзата - 1 (Dzata-1) на території блоку Cape Three Points Deep Water.

Свердловину Дзата-1 (Dzata-1) пробурено на морській глибині 1878 м на відстані приблизно 75 км від берегової лінії в південній частині блоку Cape Three Points Deep Water на території басейну Tano Республіки Гана. Загальна глибина свердловини 4433 м, а на глибині 3653 м від рівня моря було виявлено вуглеводненасичену колону загальною потужністю 94 м, що містить багатопластовий нафтогазовий поклад ефективною потужністю 25 м. Основний піщаний колектор містить газ і легку нафту на глибині 3663 - 3690 м. Наразі свердловину заглушено й законсервовано до подальшої дорозвідки й остаточної оцінки запасів вуглеводнів.

Свердловину Дзата-1 пробурено за допомогою напівзанурювальної платформи для глибоководного буріння п`ятого покоління Sedco 702, оснащеної системою динамічного позиціонування. Дана свердловина є першою на виділеному для пошукових робіт блоці Cape Three Points Deep Water. Загальна площа блоку становить 5164 кв. км, глибина морського дна на даній ділянці становить від 200 до 3000 м.

1 квітня 2009 уряд Республіки Гана, Національна нафтова корпорація Гани (Ghana National Petroleum Corporation (GNPC), Vanco Ghana Ltd. І LUKOIL Overseas Ghana Ltd., підписали нову угоду про спільний видобуток і розподіл вуглеводнів на території блоку Cape Three Points Deepwater, яку було ратифіковано парламентом країни 30 червня 2009 року.

Частка в проекті компанії Vanco становить 28,34%, частка компанії «ЛУКОЙЛ» становить 56,66%. Частка Національної нафтової корпорації Гани - 15% із можливістю подальшого придбання ще 5% при комерційній експлуатації родовищ.

Довідка УНІАН. Vanco Energy - незалежна компанія, яка здійснює геологорозвідку й розробку нафтогазових родовищ. Досвід Vanco включає весь перелік пошуково-розвідувальних робіт: геологічні дослідження з метою визначення перспективних структур та місць закладання пошукових свердловин, інженерні, операційні та бурові операції. Протягом своєї історії Vanco співпрацювала з такими компаніями як Lukoil, ExxonMobil, Hydro, Nexen, Shell.

За останні 10 років Vanco здійснила 12 детальних 2D-сейсмічних досліджень на загальній площі понад 25 000 кв. км, а також дев`ять 3D-сейсмічних досліджень на площі близько 19 000 кв. км. Vanco разом із Total/Unocal брала участь у бурінні чотирьох глибоководних свердловин у Габоні. Зокрема, було встановлено світовий рекорд на свердловині Габон Джужи-1 - буріння на глибині моря 2791 м. Разом із компанією Nexen Vanco пробурила дві глибоководні свердловини в Екваторіальній Гвінеї. Vanco була самостійним оператором із буріння глибоководних свердловин у Марокко (свердловина на глибині моря 2125 м) і Кот д`Івуар (свердловина на глибині моря 1735 м).

Vanco Prykerchenska Ltd. є підрозділом Vanco International, дочірньої компанії Vanco Energy, власником і президентом якої є її засновник Джин Ван Дайк. Vanco Prykerchenska Ltd. займається геологорозвідкою та розробкою нафтогазових родовищ на Прикерченському шельфі Чорного моря (проект). Даний проект включає в себе три перспективні площі: Судакський складчастий пояс, Судакський глибоководний складчастий пояс і площа Тетяєв. Загальна площа ділянки становить 12 960 кв. км, глибина моря - від 70 до 2200 м. Реалізація проекту запланована в два етапи: пошукові роботи, а також розробка й видобуток. Загальна сума інвестицій у проект становитиме понад 15 млрд. дол.