Київенерго: Київтрансгаз у примусовому порядку скорочує поставку газу на столичні ТЕЦ

Акціонерна компанія «Київенерго» вимагає від Київської міської державної адміністрації і НАК «Нафтогаз України» дотримуватися умов тристороннього Меморандуму щодо стабільності енергопостачання столиці в опалювальний сезон 2009-2010 років, який було підписано восени минулого року.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби компанії.

«Київенерго зі свого боку виконує всі зобов’язання щодо Меморандуму. Ми не тільки перераховуємо всі кошти, які отримуємо від КМДА в якості компенсації за збитки через низькі тарифи, як того вимагає законодавство, але й виконуємо всі свої зобов’язання щодо стабільного забезпечення споживачів тепловою та електричною енергією», – заявив фінансовий директор «Київенерго» Михайло УТКІН.

Прес-служба нагадує, що з 23 лютого газопередавальна компанія «Київтрансгаз» у примусовому порядку скорочує поставку природного газу на ТЕЦ АК «Київенерго». Зниження тиску газу на ТЕЦ відбувається всупереч підписаному восени 2009 року Меморандуму між трьома сторонами – “Київенерго”, КМДА та НАК «Нафтогаз», який має гарантувати стабільність опалювального періоду до травня 2010 року. Умовами Меморандуму, зокрема, передбачається, що «Київенерго» отримує стабільні поставки блакитного палива протягом опалювального періоду та розраховується за нього пропорційно коштам, які надходять від КМДА по компенсації різниці між чинними тарифами на тепло та вартості його виробництва.

Наразі борг «Київенерго» перед газопостачальниками за газ для виробництва тепла становить 1 млрд. 752 млн. грн. При цьому, енергокомпанія не має заборгованості за паливо для виробництва електричної енергії.

Борг міського бюджету перед «Київенерго» з компенсації різниці між тарифами на теплову енергію та вартістю її виробництва, через який “Київенерго” не може розплатитися за паливо, станом на 1 березня поточного року сягнув 1 млрд. 690 млн. грн. Як раніше повідомляла компанія, борг споживачів теплової енергії перед АК «Київенерго» становить 1,4 млрд. грн., споживачів електроенергії – 886 млн. грн.

«Оплата заборгованості “Київенерго” за паливо перед газопостачальниками можлива тільки після сплати боргу КМДА або при застосуванні дієвих механізмів взаєморозрахунків. Ми готові до будь-яких дієвих схем і наразі ніщо не заважає урядовим організаціям їх запровадити замість порушення умов Меморандуму», – сказав М.УТКІН.

АК «Київенерго» офіційним листом проінформувала КМДА про ситуацію, що склалася, і попросила втрутитися у вирішення питання поставок газу на київські ТЕЦ.

«Подальший розвиток подій залежить від газопостачальника. Якщо тиск газу на ТЕЦ знизиться до мінімально можливого рівня, компанія не виключає, що може повторитися ситуація минулого опалювального сезону, коли через нестачу палива споживачі не отримували гарячої води, а “Київенерго” – доходу», – заявив М.УТКІН.

Також у прес-службі повідомили, що наразі на ТЕЦ «Київенерго» повною мірою використовують весь обсяг газу, який подається від газопостачальних організацій. Таким чином, споживачі «Київенерго» одержують теплову енергію пропорційно рівню поставок блакитного палива.

У «Київенерго» нагадали, що минулого опалювального періоду через припинення поставок газу з боку підприємств НАК «Нафтогаз», АК «Київенерго» довелося припинити гаряче водопостачання, а пізніше перейти на використання резервного палива.

*** Собівартість 1 гігакалорії, яка виробляється АК «Київенерго», становить 180 грн. без ПДВ. Це – один з найнижчих показників в Україні. Київенерго має мінімальні витрати на виробництво однієї гігакалорії за рахунок когенерації – комбінованого способу отримання одночасно теплової та електричної енергії на ТЕЦ компанії. На низьку вартість гігакалорії в Києві впливає також ефект масштабу виробництва енергії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київська міська державна адміністрація звернулася до НАК «Нафтогаз України» з проханням вплинути на дії відповідальних працівників філіалу Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» ДК «Укртрансгаз», які перевищили свої повноваження і порушили умови тристоронньої угоди щодо безперебійного постачання газу київським ТЕЦ впродовж опалювального сезону 2009-2010 років. Згідно з повідомленням прес-служби КМДА, столична адміністрація просить «Нафтогаз» зобов`язати газотранспортну компанію «Київтрансгаз» неухильно дотримуватися умов Меморандуму, підписаного восени 2009 року.