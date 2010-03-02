Україна скоротила видобуток вугілля на 1%

За оперативними даними Міністерства вугільної промисловості, вугледобувні підприємства України в січні-лютому 2010 року скоротили видобуток рядового вугілля до 11 млн. 710,6 тис. тонн, що на 0,9%, або 117,3 тис. тонн менше, ніж за січень-лютий 2009 року.

Як повідомили УНІАН у Мінвуглепромі, видобуток коксівного вугілля за звітний період зріс на 9,5%, або на 351,4 тис. тонн – до 4 млн. 52,1 тис. тонн, енергетичного вугілля – скоротився на 5,8%, або 468,7 тис. тонн – до 7 млн. 658,5 тис. тонн.

Підприємства Мінвуглепрому в січні-лютому ц.р. скоротили видобуток на 11,7%, або на 791,5 тис. тонн – до 5 млн. 976,3 тис. тонн. Видобуток коксівного вугілля на державних шахтах у звітний період впав на 8,4% - до 1 млн. 475,5 тис. тонн, енергетичного – на 12,7% - до 4,5 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2010 року шахти України збільшили видобуток рядового вугілля до 5 млн. 963,2 тис. тонн, що на 0,7%, або 42 тис. тонн, більше, ніж за січень 2009 року.

Довідка УНІАН. Мінвуглепром прогнозує, що за підсумками 2010 року державні шахти наростять видобуток рядового вугілля на 9,2%, або на 3,5 млн. тонн – до 42 млн. тонн.

Вугледобувні підприємства України в 2009 році скоротили видобуток вугілля на 7%, або 5,436 млн. тонн, порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 72,219 млн. тонн. Видобуток коксівного вугілля за звітний період скоротився на 4,3%, або на 1,143 тис. тонн – до 26,494 млн. тонн, енергетичного – скоротився на 8,4%, або на 4,292 млн. тонн – до 46,725 млн. тонн.

У 2008 році видобуток вугілля в Україні зріс на 2,8%, або 2,116 млн. тонн, порівняно з показником 2007 року – до 77,654 млн. тонн.