Світові ціни на нафту підвищились

Ціни на нафту на світових ринках у вівторок підвищилися на тлі ознак прогресу в справі допомоги економіці Греції з боку фінансової системи Євросоюзу, повідомляє РІА Новини.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,98 долара - до 79,68 долара за баррель.

Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,29 долара - до 78,18 долара за баррель.