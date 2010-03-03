Світові ціни на нафту підвищились
08:39, 03 березня 2010Енергетика
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До рівня 80 дол./бар.
На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість квітневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil підвищилася на 0,98 долара - до 79,68 долара за баррель.
Ціна квітневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів підвищилася на 1,29 долара - до 78,18 долара за баррель.
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