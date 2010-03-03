НКРЕ просить Мінпаливенерго врегулювати з Молдовою ціну некомерційних перетоків електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики просить Міністерство палива та енергетики невідкладно врегулювати питання ціни перетоків української електроенергії до Молдови для припинення субсидування експортних поставок електроенергії в цьому напрямі за рахунок українських споживачів.

Про це йдеться в офіційному листі голови НКРЕ Валерія КАЛЬЧЕНКА на ім`я міністра палива та енергетики Юрія ПРОДАНА від 23 лютого, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Нагадаємо, що з 1 січня 2009 року Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго" припинило комерційні експортні поставки електроенергії на адресу АТ «Energocom» через відмову останньої, мотивовану дуже великою ціною, запропонованою українською стороною. Паралельно Energocom уклала контракт з російським «Інтер РАТ ЄЕС», яке в 2009 році поставляло до Молдови електроенергію з дочірньої Молдавської ГРЕС. У лютому ц.р. цей контракт був пролонгований до березня 2013 року. Проте, як у 2009 році, так і в поточному році, Україна здійснювала некомерційні перетокові поставки до Молдови в обсязі до 7 млн. кВт/год щомісяця, що було викликане необхідністю підтримки паралельної роботи ОЕС України і Молдавської енергосистеми.

В.КАЛЬЧЕНКО нагадав, що за дорученням Кабінету міністрів України з червня 2009 року регулятор встановлює для «Укрінтеренерго» ціну закупівлі електроенергії на ОРЕ для забезпечення перетоків з Молдовою. Так, якщо в червні 2009 року ця ціна була встановлена на рівні 392,55 грн. за МВт/год при фактичній оптовій ринковій ціні (ОРЦ) електроенергії на внутрішньому ринку України 406,1 грн. за МВт/год, то вже в лютому 2010 року - на рівні 413,6 грн. за МВт/год при фактичній ОРЦ 454,64 грн. за МВт/год.

«Таким чином, здійснюється субсидування експортних поставок електроенергії в Республіку Молдова за рахунок українських споживачів», - підкреслює в листі В.КАЛЬЧЕНКО.

При цьому голова НКРЕ зазначив, що за підсумками спеціальних нарад з даного питання, що відбулися у Мінпаливенерго в січні і лютому, держпідприємству «Енергоринок» доручалося невідкладно врегулювати питання ціни перетоків і молдавською стороною.

«Станом на 22 лютого це питання залишається невирішеним», - наголошується в листі голови НКРЕ.