Дубину звільнили з посади голови правління «Нафтогазу» – Продан

Голову правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНУ звільнено з посади.

Про це УНІАН повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів вчора, 2 березня, згідно з поданою О.ДУБИНОЮ заявою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ЗМІ з`явилася інформація про те, що нібито О.ДУБИНА написав заяву про звільнення за власним бажанням. Разом із тим, начальник Управління зв`язків із громадськістю та ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ не підтвердив його відставку. «Не підтверджуємо», – сказав він.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.