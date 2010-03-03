«Енергоатом» залучив понад 1,2 млрд. грн. кредитів

НАЕК «Енергоатом» у 2009 році залучила близько 1,2 млрд. грн. кредитних ресурсів. Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві палива та енергетики України.

За його інформацією, минулого року компанія залучила 5 кредитів, два з яких у іноземних банках.

Зокрема, минулого року «Енергоатом» кредитувався в Чеському експортному банку на 11,2 млн. євро (заборгованість компанії за даним кредитом на 1 лютого 2010 року становить 128,5 млн. грн.), у Амстердамському торговому домі - на 35 млн. євро (заборгованість на 1 лютого - 400 млн. грн.).

Крім того, «Енергоатом» кредитувався в «Брокбізнесбанку» (заборгованість на 1 лютого - 390 млн. грн.), у банку «Київ» (183 млн. грн), а також залучав короткостроковий кредит в «Укрексімбанку» на 120 млн. грн ., який вже погашено.

Станом на 1 лютого ц.р. сукупна заборгованість компанії за кредитами становила 3,254 млрд. грн., При цьому заборгованість компанії із виплати відсотків на цю дату становила майже 23 млн. грн. У січні ц.р. витрати компанії на обслуговування своїх боргових зобов`язань становили 431,5 млн. грн.

Станом на початок року, кредитний портфель компанії нараховував 14 позик, при цьому в 2010 році термін погашення настає по 3-х із них - «Ощадбанк» (434 млн. грн.), «Брокбізнесбанк» (390 млн. грн.) І АКБ «Київ» (190 млн. грн). Ще за двома кредитами «Укрексімбанку» (100 млн. грн.) і «Ощадбанку» (150 млн. грн.) Цього року закінчується термін дії овердрафту.

Довідка УНІАН. ДП «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України.

Компанія об`єднує чотири діючі українські атомні електростанції з 15 енергоблоками, а також Ташлицьку ГАЕС і Олександрівську ГЕС сумарною встановленою потужністю 14 139,5 МВт.

На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

У листопаді 2008 року Міністерство палива та енергетики вирішило приєднати державне підприємство «Донузлавська ВЕС» до НАЕК "Енергоатом".