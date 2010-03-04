Експерт вважає найбільш провальною каденцію Дубини

«Каденція Олега ДУБИНИ була, без сумнівів, найбільш провальною за 10-річну історію «Нафтогазу України», - вважає керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин БОРОДІН.

У переданому УНІАН коментарі з приводу відставки О.ДУБИНИ з посади глави НАК «Нафтогаз України» К.БОРОДІН відзначає, що О.ДУБИНА підписав «кабальний 11-річний газовий контракт, за яким ціна газу для України перевищує ціну газу для європейських країн, таких як Німеччина чи Італія».

За словами експерта, нездатність О.ДУБИНИ організувати розрахунки за російський газ у 2008 році призвела до торішньої «газової війни» і 2-тижневої зупинки поставок російського газу до Європи. «Це завдало непоправних збитків позиціям України, як основного транзитера російського газу. Наслідки непродуманих дій Юлії ТИМОШЕНКО і Олега ДУБИНИ призведуть до колосальних (причому необоротним) економічних втрат країни після введення у дію обхідних газопроводів», - заявляє К.БОРОДІН.

Він відзначає, що у 2009 році «Нафтогаз» під керівництвом О.ДУБИНИ пережив дефолт щодо єврооблігацій і був змушений на умовах кредиторів реструктурувати всю свою заборгованість за зовнішніми позиками. У результаті, додаткові витрати компанії на обслуговування кредитів збільшилися на 40 млн. дол. на рік.

Нездатність організувати збір платежів з внутрішнього ринку призвела до того, що в 2009 році «Нафтогаз» позичив більше половини коштів, використаних для розрахунків з «Газпромом». За 2-річний період перебування О.ДУБИНИ за кермом «Нафтогазу», зобов`язання компанії перед банками зросли з 2-х до 4,5 мільярда доларів, відзначає експерт.

«Стиль керівництва «Нафтогазом» О.ДУБИНОЮ краще за все ілюструє той факт, що в 2009 році він більше перебував на лікарняному, ніж на робочому місці», - відзначає К.БОРОДІН.

«О.ДУБИНА краще за інших знає свої «гріхи» за керівництва «Нафтогазом». Не виключено, що саме тому він вважав за краще піти у відставку до втрати урядом Ю.ТИМОШЕНКО контролю над силовими структурами, зокрема МВС. Не виключено, що зараз О.ДУБИНА відбуде на довгострокове «лікування» абикуди за кордон», - припускає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 3 березня ц.р. міністр палива і енергетики України Юрій ПРОДАН повідомив, що голову правління НАК «Нафтогаз України» О.ДУБИНУ звільнено з посади. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів 2 березня, згідно з поданою О.ДУБИНОЮ заявою.

О.ДУБИНА очолював «Нафтогаз» з 24 грудня 2007 року.

НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК опікується розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.